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        Mersin'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı

        Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı, 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:31
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        Mersin'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı
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        Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı, 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada, iş yerlerinde yabancı uyruklu 3 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlendi.

        Denetimde usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira idari ceza uygulandı.

        Yabancı uyruklu 3 kişi İl Göç İdaresine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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