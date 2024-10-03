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        Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi

        Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:58 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:58
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        Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi
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        Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi.

        Enstitünün konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, iklim değişikliği, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri konuları ele alındı.

        Enstitü müdürü Mustafa Nevzat Zayim, çalıştayla amaçlarının bölgesel tarımın sorunlarını paydaşların kendi ağzından dinlemek ve problem çözümü noktasına varmak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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