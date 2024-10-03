Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi

Enstitü müdürü Mustafa Nevzat Zayim, çalıştayla amaçlarının bölgesel tarımın sorunlarını paydaşların kendi ağzından dinlemek ve problem çözümü noktasına varmak olduğunu belirtti.

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