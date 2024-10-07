Mersin'de boya fırınındaki patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Patlama nedeniyle ağır yaralanan fırın sahibi A.Y. ile iş yeri yanındaki M.C. ve M.Ö, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle yangının da çıkması üzerine, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alata Mahallesi'ndeki Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren A.Y'ye ait boya fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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