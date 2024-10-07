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        Mersin'de boya fırınındaki patlamada 3 kişi ağır yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:51
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        Mersin'de boya fırınındaki patlamada 3 kişi ağır yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı.

        Alata Mahallesi'ndeki Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren A.Y'ye ait boya fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlama nedeniyle yangının da çıkması üzerine, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Patlama nedeniyle ağır yaralanan fırın sahibi A.Y. ile iş yeri yanındaki M.C. ve M.Ö, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

        Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yerinin duvarı yıkıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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