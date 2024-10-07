Mersin'de boya fırınındaki patlamada 3 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı.
Alata Mahallesi'ndeki Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren A.Y'ye ait boya fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yangının da çıkması üzerine, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle ağır yaralanan fırın sahibi A.Y. ile iş yeri yanındaki M.C. ve M.Ö, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.
Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yerinin duvarı yıkıldı.
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