GÜNCELLEME - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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