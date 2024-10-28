Mersin'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Caddesi'ndeki kavşakta, F.Ç. idaresindeki 33 VJZ 53 plakalı pikap, sürücüsü öğrenilemeyen 33 NMY 45 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.