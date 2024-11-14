Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda iddialı

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek ve Japonya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gençlerde ilk kez düzenlenecek şampiyona için Mersin'de kampa giren ay-yıldızlı ekip, Mersin Cimnastik Salonu'nda organizasyona hazırlandı.

Yarışmaya asil olarak milli sporcular Mirza Ali Dölek ve İrem Acımış, yedek olarak ise Ela Dönmez ile Batuhan Küçükmustafa katılacak.

Altay, şampiyonaya katılacak sporcuların performansından memnun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Başarıya odaklı şekilde çalıştıklarını dile getiren Altay, gençlerde ilk kez düzenlenecek şampiyonanın kendilerine büyük tecrübe katacağını ifade etti.

"Geçen sene büyüklerde Dünya Şampiyonası'nın birincisi yapıldı. İki sporcumuzla gitmiştik ve çok az bir farkla finali kaçırdık. Hedeflerimiz büyük. Geçen sene kaçırılan final bizi biraz daha kamçıladı. Gençlerle katılacağımız bu Dünya Şampiyonası'nda çıtayı biraz daha yükselttik. Madalyayla döneceğiz. Sporcularımız İrem Acımış ve Mirza Ali Dölek'le ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş vereceğiz."

Altay, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in kendilerine ve sporculara büyük destek verdiğini, motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Kampta sıkı şekilde Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Mirza Ali, "Birincilik hedefim var. Onun için çalışıyoruz. Antrenmanlar yoğundu. Ülkemizi böyle önemli bir organizasyonda temsil edeceğim için çok iyi hissediyorum." dedi.

İrem Acımış da şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, organizasyonda en iyi dereceyi almak için sıkı şekilde hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.