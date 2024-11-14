Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda iddialı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek ve Japonya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda iddialı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek ve Japonya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Gençlerde ilk kez düzenlenecek şampiyona için Mersin'de kampa giren ay-yıldızlı ekip, Mersin Cimnastik Salonu'nda organizasyona hazırlandı.

        Yarışmaya asil olarak milli sporcular Mirza Ali Dölek ve İrem Acımış, yedek olarak ise Ela Dönmez ile Batuhan Küçükmustafa katılacak.

        Sporcular, hazırlıklarını Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, milli antrenörler Ethem Süt ve Cem Okan Adal yönetiminde tamamladı.

        Ay-yıldızlılar, 15-17 Kasım'da Japonya'da düzenlenecek şampiyonada madalya alarak Türkiye'ye başarıyla dönmek istiyor.

        - Altay: "Hedeflerimiz büyük"

        Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, AA muhabirine, şampiyonaya uzun süreden beri hazırlandıklarını söyledi.

        Başarıya odaklı şekilde çalıştıklarını dile getiren Altay, gençlerde ilk kez düzenlenecek şampiyonanın kendilerine büyük tecrübe katacağını ifade etti.

        Altay, şampiyonaya katılacak sporcuların performansından memnun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Geçen sene büyüklerde Dünya Şampiyonası'nın birincisi yapıldı. İki sporcumuzla gitmiştik ve çok az bir farkla finali kaçırdık. Hedeflerimiz büyük. Geçen sene kaçırılan final bizi biraz daha kamçıladı. Gençlerle katılacağımız bu Dünya Şampiyonası'nda çıtayı biraz daha yükselttik. Madalyayla döneceğiz. Sporcularımız İrem Acımış ve Mirza Ali Dölek'le ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş vereceğiz."

        Altay, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in kendilerine ve sporculara büyük destek verdiğini, motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı.

        - Sporcular gözünü madalyaya dikti

        Şampiyonaya katılacak milli sporcu Mirza Ali Dölek, 3 yıldır profesyonel şekilde parkur branşında çalıştığını ifade etti.

        Kampta sıkı şekilde Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Mirza Ali, "Birincilik hedefim var. Onun için çalışıyoruz. Antrenmanlar yoğundu. Ülkemizi böyle önemli bir organizasyonda temsil edeceğim için çok iyi hissediyorum." dedi.

        İrem Acımış da şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, organizasyonda en iyi dereceyi almak için sıkı şekilde hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.

        Parkur branşının gücünü göstereceklerini vurgulayan İrem, "Hedefimiz final değil, madalya. Bu süreçte antrenörlerimin ve arkadaşlarımın desteğini hissediyorum. Federasyonumuzun bize çok büyük katkıları oldu. Buralara gelmek için çok çalıştık ve kendimize inanıyoruz. Orada kendimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Toroslar'da kar, Akdeniz'de bahar havası
        Toroslar'da kar, Akdeniz'de bahar havası
        Mersin'de cinayet ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de cinayet ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı
        Van'dan Mersin'e gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi
        Van'dan Mersin'e gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi
        Mersin'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mersin'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mersin'de klinikten sokağa çıkan iki köpeğe otomobilin çarpması kamerada
        Mersin'de klinikten sokağa çıkan iki köpeğe otomobilin çarpması kamerada
        Otomobilin çarptığı 2 cins köpekten 1'i öldü; sahibi kaçan sürücüden şikaye...
        Otomobilin çarptığı 2 cins köpekten 1'i öldü; sahibi kaçan sürücüden şikaye...