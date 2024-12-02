Mersin'de türbin tesisatının bulunduğu alana düşen işçi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik santralindeki türbin tesisatının bulunduğu alana düşmesi sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik santralindeki türbin tesisatının bulunduğu alana düşmesi sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Berdan Barajı yerleşkesindeki santralde işçi M.E.Ç, bakım çalışması sırasında türbin tesisatının bulunduğu alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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