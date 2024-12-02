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        Mersin'de türbin tesisatının bulunduğu alana düşen işçi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik santralindeki türbin tesisatının bulunduğu alana düşmesi sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:19
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        Mersin'de türbin tesisatının bulunduğu alana düşen işçi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik santralindeki türbin tesisatının bulunduğu alana düşmesi sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Berdan Barajı yerleşkesindeki santralde işçi M.E.Ç, bakım çalışması sırasında türbin tesisatının bulunduğu alana düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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