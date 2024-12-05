Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-400 kara yolunda M.A.B. idaresindeki 22 FC 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle alev alan araçta yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.
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