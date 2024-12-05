Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 21:42 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D-400 kara yolunda M.A.B. idaresindeki 22 FC 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle alev alan araçta yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!

        Benzer Haberler

        Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü
        Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü
        Mersin'de 2 amcası ve bir akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Mersin'de 2 amcası ve bir akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Hatayspor- Osmaniyespor FK: 5-0
        Hatayspor- Osmaniyespor FK: 5-0
        Mersin'de Çağdaş Sanat Fuarı açıldı
        Mersin'de Çağdaş Sanat Fuarı açıldı
        Yapay zekayla hazırlanan sinema filminin ekibi üniversite öğrencileriyle bu...
        Yapay zekayla hazırlanan sinema filminin ekibi üniversite öğrencileriyle bu...
        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi