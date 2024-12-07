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        Mersin'de 60 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:40
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        Mersin'de 60 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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