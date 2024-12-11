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        Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:47
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        Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Alata Mahallesi'nde, barınak çevresindeki kıyıda balık tutarken suda erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan alarak botla kıyıya çıkardı.

        Ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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