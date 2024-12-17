Bozyazı'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.
Kaymakamlıkta yapılan seçimde, mütevelli heyet üyeliği görevini alacak iki mahalle muhtarı ile bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi belirlendi.
Seçimle Sıcakyurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ve Elmakuzu Mahallesi Muhtarı Yusuf Şakir ile Çubukkoyağı Mahallesi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Fatih Çamtosun mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.