Bozyazı'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta yapılan seçimde, mütevelli heyet üyeliği görevini alacak iki mahalle muhtarı ile bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi belirlendi.

Seçimle Sıcakyurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ve Elmakuzu Mahallesi Muhtarı Yusuf Şakir ile Çubukkoyağı Mahallesi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Fatih Çamtosun mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.