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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:01
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Hatayspor ile Adana Demirspor, 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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