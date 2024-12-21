Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan, Gülnar Belediyesine ziyaret
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ziyaretten dolayı Durmuş'a teşekkür etti.
Önge, belediye meclisinde alınan kararla İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'a fahri hemşehrilik beraatı verdi.
Çalışmalarından dolayı Durmuş'a teşekkür eden Önge, ilçenin eğitimde daha iyi noktaya gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.
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