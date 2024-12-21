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        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan, Gülnar Belediyesine ziyaret

        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:36
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        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan, Gülnar Belediyesine ziyaret
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        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ziyaretten dolayı Durmuş'a teşekkür etti.

        Önge, belediye meclisinde alınan kararla İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'a fahri hemşehrilik beraatı verdi.

        Çalışmalarından dolayı Durmuş'a teşekkür eden Önge, ilçenin eğitimde daha iyi noktaya gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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