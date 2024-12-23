Mersin'de 10 bin 800 makaron ele geçirildi

Operasyon düzenlenen adreslerde 10 bin 800 makaron, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin adresi belirlendi.

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