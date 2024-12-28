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        Mersin'de fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Mersin'de, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:47
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        Mersin'de fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Mersin'de, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi gerçekleştirildi.

        Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı.

        Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Et, meyve-sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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