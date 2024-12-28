Mersin'de fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Mersin'de, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi gerçekleştirildi.
Mersin'de, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi gerçekleştirildi.
Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Et, meyve-sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatını inceledi.
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