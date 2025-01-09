Mersin'de otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Pozantı -Tarsus kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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