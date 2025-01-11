ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan
ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 8, Derin Yaya
Danilos Pizza: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Yağmur Kübra Taşar 10, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül
1. Periyot: 30-13
Devre: 52-34
3. Periyot: 66-49
MERSİN
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