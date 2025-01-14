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        Bozyazı'da "kadına karşı şiddetle mücadele" konulu seminer düzenlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "kadına karşı şiddetle mücadele" konulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:38
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        Bozyazı'da "kadına karşı şiddetle mücadele" konulu seminer düzenlendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "kadına karşı şiddetle mücadele" konulu gerçekleştirildi.

        Anamur Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen seminer, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezinde yapıldı.

        Seminerde psikolog Ebru Gündoğdu, kadına yönelik şiddetin toplumsal ve bireysel boyutlarına ilişkin bilgiler verdi.

        Bilgilendirmenin ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

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