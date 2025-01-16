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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:15
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde çıktığı 18 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde de 31 gol gördü.

        Bordo-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetiminde 50 puanla lig lideri Galatasaray karşısında galibiyeti hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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