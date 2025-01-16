Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 18 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde de 31 gol gördü.
Bordo-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetiminde 50 puanla lig lideri Galatasaray karşısında galibiyeti hedefliyor.
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