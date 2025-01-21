Mersin'de üç katlı evin damından düşen çocuk ağır yaralandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde üç katlı evin damından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde üç katlı evin damından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mesudiye Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil evlerinin damında kardeşiyle oyun oynayan A.A, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan A.A, sağlık ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen A.A. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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