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        Mersin'de üç katlı evin damından düşen çocuk ağır yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde üç katlı evin damından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 23:07 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:07
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        Mersin'de üç katlı evin damından düşen çocuk ağır yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde üç katlı evin damından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Mesudiye Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil evlerinin damında kardeşiyle oyun oynayan A.A, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan A.A, sağlık ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen A.A. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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