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        Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:43
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        Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Şemsettin Turan'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Turan'ın cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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