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        Tarsus'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:43
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        Tarsus'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Duatepe Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin söndürdüğü yangında dairede hasar oluşurken dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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