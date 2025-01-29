Tarsus'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiyenin söndürdüğü yangında dairede hasar oluşurken dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Duatepe Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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