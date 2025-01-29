Mersin'de park halindeki otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında
Mersin'in Anamur ilçesinde park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mersin'in Anamur ilçesinde park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
H.K.Y'nin Fatih Mahallesi'ndeki lokantanın otoparkında bulunan otomobilinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Plakası öğrenilemeyen araçtaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin otomobili kundaklayıp motosikletle kaçtığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının elindeki yanıcı maddeyi aracın üzerine döktükten sonra ateşe vermesi yer alıyor.
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