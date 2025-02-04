Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin’in Mut ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.A. (32) idaresindeki 34 BNM 279 plakalı otomobil, Ortaköy-Yapıntı Mahallesi kavşağında önce B.E'nin (20) kullandığı motosiklete, ardından trafoya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından kaçan M.A, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu gözaltına alındı.
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