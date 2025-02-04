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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Mut ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 03:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 03:46
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin’in Mut ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, M.A. (32) idaresindeki 34 BNM 279 plakalı otomobil, Ortaköy-Yapıntı Mahallesi kavşağında önce B.E'nin (20) kullandığı motosiklete, ardından trafoya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazanın ardından kaçan M.A, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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