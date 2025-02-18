Mersin'de aracında çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

Otomobildeki incelemede, ön panjur kısmında bulunan çakar lambanın ve siren sisteminin yetkisiz olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) denetim sırasında çakar kullanan bir otomobili durdurdu.

Mersin'de otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza verildi.

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