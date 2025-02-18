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        Mersin'de aracında çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

        Mersin'de otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:21
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        Mersin'de aracında çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
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        Mersin'de otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza verildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) denetim sırasında çakar kullanan bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki incelemede, ön panjur kısmında bulunan çakar lambanın ve siren sisteminin yetkisiz olduğu belirlendi.

        Sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172 lira ceza kesildi.

        Otomobil 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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