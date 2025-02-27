Mersin'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
S.K. (60) idaresindeki 42 AFZ 127 plakalı kamyon, Yapıntı Mahallesi Mut-Karaman kara yolunda şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü S.K. ile yanındaki M.T'nin (61) yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenazeler Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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