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        Mersin'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:52
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        Mersin'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        S.K. (60) idaresindeki 42 AFZ 127 plakalı kamyon, Yapıntı Mahallesi Mut-Karaman kara yolunda şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü S.K. ile yanındaki M.T'nin (61) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İncelemenin ardından cenazeler Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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