Mersin'de sağlıksız koşullarda taşınan 750 kilogram balık imha edildi
Mersin'de otomobilde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 750 kilogram balık imha edildi.
Mersin'de otomobilde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 750 kilogram balık imha edildi.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki denetimde bir otomobilin bagajındaki kasalarda balık olduğunu belirledi.
Olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri aracı trafikten men etti.
Kamyonetle çöp arıtma tesisine taşınan 750 kilogram balığın imhası gerçekleştirildi.
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