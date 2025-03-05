Mersin'de sağlıksız koşullarda taşınan 750 kilogram balık imha edildi

Olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri aracı trafikten men etti.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki denetimde bir otomobilin bagajındaki kasalarda balık olduğunu belirledi.

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