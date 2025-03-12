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        Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:29
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        Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Göksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki D.A'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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