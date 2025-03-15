AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Mersin'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Biz Suriye'de Sünni Müslüman kardeşlerimiz katledildiğinde de karşıydık. Alevi kardeşlerimiz katledildiğinde de aynı ölçüde karşıyız. Dürziler, Kürtler de katledildiğinde karşıyız." dedi.

Yayman, AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti teşkilatlarını sevdiğini söyledi.

Parti olarak durmadan çalışmayı sürdürdüklerine değinen Yayman, daha çok koşacaklarını ve mücadele edeceklerini belirtti.

Yayman, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında yönetecek bir liderin olmadığını vurgulayarak, "Sayın Devlet Bahçeli ne dedi? 'Tayyip Erdoğan'ın dışında ben bir adam göremiyorum, adayımız Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha aday yapmak suretiyle yapılacak ilk seçimde kendisini başkan seçeceğiz ve sessiz devrimlerin devamını sağlayacağız." diye konuştu.

Yayman, AK Parti iktidarında havalimanlarından duble yollara kadar çok sayıda önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Partililerden hiç endişe etmemelerini ve kaygı duymamalarını isteyen Yayman, bugünlere her türlü engeli aşarak geldiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tarihine, milletine ve kültürüne yabancı olduğunu belirten Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman konuşuyor. AK Parti olarak biz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarak siyaset yapmayız. Biz Mersin'e, milletimize, ümmeti Muhammed'e bakarak siyaset yaparız. Bizim mihengimiz millettir." ifadesini kullandı.

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarıyla milletin yolunda gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün Esad'ın yanında yer alanlar bugün farklı yorum yapıyorlar. İnsana sorarlar, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?' Biz Suriye'de Sünni Müslüman kardeşlerimiz katledildiğinde de karşıydık. Alevi kardeşlerimiz katledildiğinde de aynı ölçüde karşıyız. Dürziler, Kürtler de katledildiğinde karşıyız. Çünkü biz Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendiğimiz siyaset anlayışıyla mazlumların dinine, kimliğine, göz rengine, kan grubuna bakmayız. Bizim nezdimizde mazlum mazlumdur."