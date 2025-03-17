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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

        Mersin'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:19
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Mersin'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kentteki kutlama programı, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti karşılamasıyla başladı.

        Gazilerin Vali Toros'a Türk bayrağı vermesinin ardından katılımcılar, bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

        Alandaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, öğrenciler şiir seslendirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, programdaki konuşmasında, Atatürk'ün kente gelişinin 102. yıl dönümünde bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Atatürk'ün Mersin'e büyük değer verdiğini dile getiren Seçer, "Atatürk'ün Mersin'e verdiği önem sadece stratejik konumuyla ilgili değildi. O, Mersin'i ticaretin, tarımın, sanatın ve üretimin kenti olarak görüyordu. Bizler de bu mirası daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kentimizin tarihine saygıyla geleceğine de umutla bakıyoruz." dedi.

        - Tarsus ilçesinde de tören düzenlendi

        Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen törende de Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ile askeri ve mülki erkan, tren garında gazileri karşıladı.

        Daha sonra Cumhuriyet Alanı'na yürüyen katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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