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        Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:53
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        Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.

        Caminur Mahallesi'nde A.H'ye ait iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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