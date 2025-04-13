Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Caminur Mahallesi'nde A.H'ye ait iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
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