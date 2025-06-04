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        Gülnar'da AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:18
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        Gülnar'da AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Parti binasında düzenlenen programda, teşkilat üyeleri birbiriyle bayramlaştı.

        Etkinliğe, MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit de katıldı.

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, programdaki konuşmasında, bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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