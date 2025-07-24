Mersin'de yangın çıkan müstakil evdeki kadın öldü

İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın hareketsiz yattığını gördü.

Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

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