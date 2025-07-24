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        Mersin'de yangın çıkan müstakil evdeki kadın öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:22
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        Mersin'de yangın çıkan müstakil evdeki kadın öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

        İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, vücudunun bir kısmında yanık tespit edilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Aysel Yorulmaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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