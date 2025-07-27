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        Mersin'de eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:23
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        Mersin'de eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nusratiye Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'ndeki eski Mersin Devlet Hastanesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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