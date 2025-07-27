Mersin'de eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusratiye Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'ndeki eski Mersin Devlet Hastanesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.