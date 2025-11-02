Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak
Mersin Büyükşehir Belediyesince 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, 7-9 Kasım'da gerçekleşecek.
Belediyenin açıklamasına göre, Tarsus ilçesinin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini bir araya getiren festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.
Çocuk oyunlarından söyleşilere, uluslararası halk oyunları gösterilerinden konserlere kadar çok sayıda organizasyonun düzenleneceği festival, 7 Kasım'da kortej geçişiyle başlayacak.
Kukla yapımı atölyeleri, tiyatro gösterileri, dans performansları ve sergilerin de yer alacağı organizasyon, 9 Kasım'da sona erecek.
Festival sürecinde yöresel lezzetlerin sunumu ve satışı yapılacak.
