Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak

Kukla yapımı atölyeleri, tiyatro gösterileri, dans performansları ve sergilerin de yer alacağı organizasyon, 9 Kasım'da sona erecek.

Çocuk oyunlarından söyleşilere, uluslararası halk oyunları gösterilerinden konserlere kadar çok sayıda organizasyonun düzenleneceği festival, 7 Kasım'da kortej geçişiyle başlayacak.

Belediyenin açıklamasına göre, Tarsus ilçesinin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini bir araya getiren festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.

