        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak

        Mersin Büyükşehir Belediyesince 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, 7-9 Kasım'da gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 21:22 Güncelleme: 02.11.2025 - 21:22
        Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak
        Mersin Büyükşehir Belediyesince 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, 7-9 Kasım'da gerçekleşecek.

        Belediyenin açıklamasına göre, Tarsus ilçesinin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini bir araya getiren festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Çocuk oyunlarından söyleşilere, uluslararası halk oyunları gösterilerinden konserlere kadar çok sayıda organizasyonun düzenleneceği festival, 7 Kasım'da kortej geçişiyle başlayacak.

        Kukla yapımı atölyeleri, tiyatro gösterileri, dans performansları ve sergilerin de yer alacağı organizasyon, 9 Kasım'da sona erecek.

        Festival sürecinde yöresel lezzetlerin sunumu ve satışı yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

