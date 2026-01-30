AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Burak Bulut, programda yaptığı konuşmada, ‎toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.