        AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        30.01.2026 - 11:58
        İlçe Başkanı Burak Bulut, programda yaptığı konuşmada, ‎toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.

        Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer katıldı.

