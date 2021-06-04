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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rosatom, 8. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesine katıldı

İHA

Rosatom, 8. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesine katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., korona virüs kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 8. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi 'NPPES2021’e katıldı.
Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., zirve kapsamında iki çevrimiçi oturum gerçekleştirdi. Bu oturumlara, Rosatom’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Temsilciliğinden, Akkuyu Nükleer A.Ş.’den, Akkuyu projesinin ana yüklenicisi olan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den, uluslararası mühendislik şirketi Assystem’dan, Rusatom Energy International’dan (REIN) ve Türk şirketi Meteksan Savunma Sanayi A.Ş.'den konuşmacılar katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmacıları arasında yer alan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Rosatom’un yürüttüğü projelerin salgın sürecinde de kesintiye uğramadan devam ettiğini söyledi. Dedusenko, "Salgın döneminde Akkuyu projesi de dahil olmak üzere Rosatom projelerinin uygulanmasının plana uygun olarak devam ettiğini ve bu projelerin ülke ekonomilerinin normal işleyişine, gelişmesine ve toparlanmasına katkıda bulunduğunu belirtmekten gurur duyuyorum. Projelerimize nükleer endüstride son derece önemli olan güvenlik konusunu her şeyden önde tutarak devam ediyoruz" dedi.
Akkuyu projesinin, Rosatom ekibinin koordineli çalışması ve Türk tarafının aktif desteği sayesinde hızla ilerlediğini vurgulayan Dedusenko, Türk ortaklara kapsamlı destekleri için teşekkür etti.

"Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temel çukuru açılmaya başlandı"
Zirvede konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS proje uygulamasının mevcut durumu ile projenin bölgenin ekonomisine ve sosyal hayatına olan etkisini anlattı. Sezemin, “Akkuyu NGS'nin 3 güç ünitesinin şantiyelerinde tam ölçekli inşaat çalışmaları devam etmektedir. Sınırlı bir inşaat ruhsatına dayanarak 4’üncü güç ünitesinin tesislerinin inşası için temel çukurunu açmaya başladık. Bu yılın sonuna kadar inşaat ruhsatı almayı ve ünitenin beton temelinin inşaatına başlamayı umuyoruz. Şimdi 4’üncü ünitenin temelini güçlendirmek için gerekli olan takviye ürünlerin ve gömülü parçaların üretimi devam ediyor. Akkuyu NGS projesi, bölgenin kalkınmasında güçlü bir itici güç haline geldi. Biz burada yaşıyoruz ve tesisin şantiyesine yakın yerleşim yerlerinde konut inşaatının nasıl geliştiğini gözlemliyoruz. Türk sanayi kuruluşlarının sipariş alması ve yeni ürün türleri geliştirmesi de önem taşıyor. Daha önce Rusya'dan A600 sınıfı demir parçaları satın alıyorduk, ama bunlar da artık Türkiye sertifikalı üreticiler tarafından ilgili tüm kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor” diye konuştu.
Zirvede Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş temsilcileri de Rosatom’un projeye katılan firmaların aranması ve seçimi için uyguladığı satın alma sistemi, satın alma prosedürleri, tedarik zinciri ile çalışma, gelecek yıllar için satın alma planları ve Akkuyu NGS projesinin Türk tedarikçi firmaları ile çalışma örnekleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Projenin alt yüklenicilerinden biri olan Türk şirketi Meteksan Savunma A.Ş.’nin temsilcisi de şirketlerinin satın alma ve sözleşmeye katılma konusunda yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Akkuyu NGS ana tesislerinin yapı denetimini gerçekleştiren bağımsız bir şirket olan Assystem’ın temsilcisi ise konuşmasında büyük önem taşıyan nükleer santral inşaatı inceleme raporu hakkında sunum gerçekleştirdi.
Zirveye katılanlar, Rosatom ve Akkuyu NGS projesinin mevcut ve gelecekteki alımlarının yanı sıra, dokümantasyonun özelliklerine, teknik gereksinimlere, şirket seçme kriterlerine ve proje ihalelerine katılımla ilgili pek çok soru yöneltti. Seyirciler oturumlara yoğun ilgi gösterdi. Akkuyu NGS projesinde 3 güç ünitesinin inşaatının devam etmesi ve şirketlere sunulan satın alma hacminin artması dolasıyla, izleyicilerden çok sayıda ayrıntılı soru geldi.
Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’in oturumlarını 600'den fazla NPPES delegesi ile Türk ve yabancı tedarikçi firmaların ve nükleer sanayi kuruluşlarının temsilcileri takip etti. İş programı kapsamında, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş satın alma departmanlarından uzmanlarla, Türk ve yabancı şirket temsilcileri için 60'tan fazla çevrimiçi B2B görüşmesi de düzenlendi.
Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. ayrıca Rosatom'un enerji ve enerji dışı teknolojilerdeki gelişmiş çözümlerinin sunulduğu sanal bir stant ile zirve kapsamında düzenlenen sergiye de katıldı. Serginin ziyaretçileri, şirketlerin temsilcileriyle görüşerek Rosatom'un faaliyetleri ve uluslararası devlet şirketi projeleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.
Zirve kapsamında Rosatom'un 'İnsanlık için atom' projesi için hazırladığı belgesel serisi de gösterildi. Nükleer teknolojilerin hayatları nasıl dönüştürdüğünü insan hikayeleriyle anlatan ve santrallerin kuruldukları şehirleri ve bölgeleri nasıl daha iyiye doğru götürdüğünü gözler önüne seren belgesellerde, projelerin yanı sıra barışçıl atomun temiz ve uygun fiyatlı enerji, kaliteli eğitim, ekonomik büyüme, bilimsel atılımlar, sosyal sorumluluk gibi BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada oynadığı önemli rol vurgulandı. Bu kapsamda gösterilen ve iki genç Türk mühendis Burak ve Canan Alatlı'nın hikayesini anlatan kısa belgesel, projenin Türkçe bölümü standında gösterildi.

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