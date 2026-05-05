Mersin ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde

Mersin’in tarih, kültür ve gastronomi alanındaki zenginliğiyle Akdeniz’in öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte ilk kez düzenlenecek festivalin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Mersin’i bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu birikimi kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan köklü geçmişi, çok katmanlı yapısı ve zengin mutfağıyla öne çıkan Mersin, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu süreçte Mersin’in kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünü artırarak şehri kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

SERGİLERLE SANAT DOLU GÜNLER BAŞLIYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin’de düzenlenecek sergiler, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

Aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik ve manevi dili üzerinden ele alacak “Hâne” sergisi, hat, tezhip, seramik hat ve dijital eserlerin bir araya geldiği zengin içeriğiyle öne çıkacak; klasik ve çağdaş üretimleri aynı anlatı etrafında buluşturan sergi, çok katmanlı yapısıyla izleyiciye bütünlüklü bir sanat deneyimi sunacak ve Mersin Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Aynı mekanda yer alan, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserlerin yer aldığı “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisinde, Osmanlı padişahlarının kutsal emanetlere duyduğu bağlılığı yansıtan hüsn-i hat levhaları, surre alaylarıyla Haremeyn’e gönderilen keseler, altınlar, Kâbe’nin iç ve dış örtüleri, kuşak parçaları ile Kur’an-ı Kerim’in seçkin nüshaları sanatseverlerle buluşacak.

“Yaşayan Miras: Mersin Sergisi”, kentin köklü kültürel mirasını günümüzle buluşturacak; iğne oyasından çiniye, dokumacılıktan cam sanatına uzanan pek çok geleneksel sanat ve zanaatın yer alacağı sergi, ustaların el emeğini ve Mersin’in kültürel hafızasını gözler önüne serecek, Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşarak ziyaretçilerini geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir yolculuğa davet edecek.

“Ada Kıbrıs” fotoğraf sergisi ve “Genablaların Marifeti”, KKTC’nin turizm ve kültürel tanıtımına katkı sunmak üzere Mersin’de sanatseverlerle buluşacak. 25 eserden oluşan “Ada Kıbrıs” fotoğraf seçkisi ile birlikte, Kıbrıs Türk el sanatlarını tanıtmayı amaçlayan “Genablaların Marifeti” sergisi; Lapta İşi, İskele İşi, Lefkara İşi, Yorgos İşi ve Koza İşi gibi unutulmaya yüz tutmuş el işlerinin kıyafetler üzerinde hayat bulduğu özel bir koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Sergi açılışında KKTC halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek, tanıtım filmi izlenebilecek ve etkinlik süresince Kıbrıs müzikleri dinlenebilecek. Kıbrıs ağzında “yenge” anlamına gelen ve “gelin abla” ifadesinden türeyen “genabla” kavramı ise serginin kültürel bağlamına ayrı bir anlam katacak. Etkinlik, Mersin Trafik Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

KONSERLER, SAHNE PERFORMANSLARI MERSİN’İ SARACAK

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser ve sahne performansları, müzikseverlere dopdolu bir program sunacak.

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Soli Sahili’nde gerçekleştirilecek konserler, sevilen sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak; festival süresince Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya, sahne performanslarıyla Mersin’de unutulmaz konserlere imza atacak.

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser programı, farklı müzik türlerini bir araya getirerek sanatseverlere zengin ve çok katmanlı bir dinleti sunacak.

Geleneksel ile senfonik unsurların buluştuğu bu özel seçki, müziğin evrensel dilini sahneye taşıyacak. Bu kapsamda hayata geçirilen “Müzik Atlası” projesi, uluslararası başarılarıyla öne çıkan şef Ahmet Baran’ın farklı coğrafyalardan ve kültürlerden ilham alarak şekillendirdiği özgün müzikal yaklaşımıyla dikkat çekecek; Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahne alacağı konserde, koronun değerli solistleri performansa eşlik edecek ve eski ile çağdaş ezgiler usta yorumlarla yeniden hayat bulacak. Etkinlik, Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Akdeniz’in sıcak atmosferini müzikle buluşturacak “Akdeniz’de Bahar” konserleri, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak; klasik müzikten tangoya, Napoliten ezgilerden Türk müziğinin seçkin örneklerine uzanan repertuvar kapsamında piyanoda Tuğçe Göksal, soprano Serin Saybaşlı, alto Ayşe Pınar Balay ve tenor Erhan Kaya sahne alacak, yaylı kuartetin eşliğiyle eserler çok sesli olarak icra edilecek. Programda solo performanslar, düetler ve tüm sanatçıların birlikte sahne alacağı bölümler yer alacak; konserler müze atmosferinde gerçekleştirilecek ve “Akdeniz’de Bahar” konserleri Tarsus Müzesi ile Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. “Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda – Opera Anadolu’da”, ise izleyiciyi Anadolu’nun derinliklerinden evrensel sahne sanatlarına uzanan etkileyici bir müzikal yolculuğa davet edecek; Türkiye’nin yedi bölgesinden seçilen ozanlara ait eserlerin operatik vokal tekniği ve özgün müzikal düzenlemelerle yeniden hayat bulacağı bu özel programda, müzik ve anlatı iç içe geçerek izleyiciye unutulmaz bir sahne deneyimi sunacak. Türkülerin doğuş hikâyeleri, ait oldukları coğrafyanın ruhu ve ozanların iç dünyası, şiirsel bir anlatımla sahneye taşınırken, geleneksel Türk halk müziği ile opera sanatının güçlü buluşması izleyicilere hem duygusal hem de sanatsal açıdan Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu’nda zengin bir atmosfer yaşatacak.

DÜNYA KLASİKLERİ MERSİN SAHNESİNDE

Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikler, klasik müzik ve balenin büyüsünü aynı sahnede buluşturacak.

“Carmina Burana” sahne kantatı, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sanatseverlerle buluşturulacak; Alman besteci Carl Orff’un, Orta Çağ’dan günümüze uzanan şiir ve şarkılardan ilhamla bestelediği bu etkileyici eser, doğa, aşk ve insanın değişken yazgısını güçlü bir müzikal anlatımla sahneye taşıyacak. Orkestra Şefi Sunay Muradov yönetiminde sahnelenecek eserde, Koro Şefi Anıl Aydın, MDOB Çocuk Korosu Şefi Kamile Reyhan Bezdüz ve solistler Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Devrim Demirel ve Faik Mansuroğlu performanslarıyla sahneye hayat verecek; ritmik yapısı, güçlü koro bölümleri ve çarpıcı sahne diliyle izleyiciyi etkisi altına alacak.

Festivalde sahnelenecek bir diğer eser ise “Giselle”, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında klasik balenin en etkileyici eserlerinden biri olarak sanatseverlerle buluşacak; aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikâyesini zarif koreografisi ve güçlü sahne diliyle anlatan bu iki perdelik yapım, romantik balenin en çarpıcı örneklerinden biri olarak izleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet edecek. Orta Çağ atmosferinde geçen eserde, saf bir köylü kızı olan Giselle’in kalp kırıklığıyla son bulan yaşamı ve ölümden sonra da süren aşkı sahneye taşınırken, etkileyici dansları ve güçlü müzikleriyle izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi yaşatılacak; Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, zengin kadrosu ve sahne yorumuyla izleyicinin hafızasında iz bırakacak.

45 LEZZET NOKTASI

Festival kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, Mersin’de ilk kez uygulanarak kentin yerel mutfak mirasını güncel gastronomi anlayışıyla birlikte görünür kılacak. Festival rotasında yer alan şehirlerin kendine özgü gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan proje kapsamında; Mersin’de oluşturulacak seçkiyle yerel mutfağı temsil eden restoranlar belirlenecek ve ziyaretçilere kentin lezzet hafızasını doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak. Lezzet Noktası seçkisi, gastronomi alanında şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenecek.

Akdeniz’in bereketli coğrafyasında şekillenen Mersin mutfağı; tantuni, cezerye, batırık, humus, kerebiç ve deniz ürünleriyle öne çıkarken, narenciye ve zengin baharat kullanımıyla dikkat çeken çok katmanlı yapısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir lezzet deneyimi sunacak.

Festival süresince oluşturulacak lezzet rotasıyla ziyaretçiler; Mersin merkezden ilçelere uzanan geniş bir coğrafyada, sokak lezzetlerinden geleneksel mutfağa uzanan zengin bir gastronomi yolculuğuna davet edilecek.

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mersin; liman kenti kimliği ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkarken, oluşturulacak 45 Lezzet Noktası seçkisinde yer alacak restoranlar kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan güçlü bir gastronomi rotası sunacak.

Mersin’de gastronomi programına ev sahipliği yapacak Gazeteci - Yazar Ebru Erke, kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

ŞEHİR FOTOMARATONDA BULUŞUYOR

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “FotoMaraton Mersin” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleri, fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek; katılımcılar gün boyunca kentin tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini ve gündelik hayatını kadrajlarına yansıtacak.

SÖYLEŞİLERDEN ATÖLYELERE UZANAN ETKİNLİK SERİSİ

Mersin Kültür Yolu Festivali, edebiyattan geleneksel el sanatlarına birçok etkinliğe uzanan içerikleriyle katılımcılara çok yönlü bir kültür deneyimi sunacak.

“Edebiyat Buluşmaları: Kültürün Mersin Rotası” kapsamında Dr. Mustafa Erim, Ali Uysal, Aydın Sevim ve Hilmi Dulkadir, Mersin’in edebiyatı ve kültürel birikimini farklı yönleriyle ele alacak; söyleşi, Mersin İl Halk Kütüphanesi’nde edebiyatseverlerle buluşacak.

Mersin’in somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan yaylacılık geleneğini odağına alan “Yaşayan Miras Söyleşisi: Yaylacılık” söyleşisi ise katılımcıları bu köklü yaşam biçiminin izini sürmeye davet edecek; alanında uzman bir konuşmacı eşliğinde gerçekleştirilecek programda yaylacılığın tarihsel arka planı, mevsimsel göç pratikleri, üretim ve yaşam biçimleri ile toplumsal hayattaki yeri ele alınacak. Katılımcılar, yayla kültürü etrafında şekillenen yaşam pratiklerini ve sözlü anlatımları yakından tanıma imkânı bulurken, bu kadim geleneğin inceliklerine dair doğrudan bilgi edinme fırsatını Mersin Kültür Merkezi Eski Halk Evi’nde gerçekleşecek söyleşide elde edecek.

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilecek atölye programı, geleneksel el sanatlarını yaşatmayı ve yeni kuşaklarla buluşturmayı amaçlayan zengin içeriğiyle dikkat çekecek; “İğne Oyası”, “Sim Sırma”, “Antep İşi”, “Kırkyama”, “Naht/Kıl Testere”, “Çinicilik”, “Dokumacılık”, “Çömlekçilik”, “Zihgir Yapımı”, “Bağlama Yapımı”, “Bez Dokuma”, “Keçe ve Cam Sanatı” atölyelerinde alanında uzman ustalar eşliğinde gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalarla katılımcılar, üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı bulacak, geleneksel teknikler hakkında bilgi edinerek kültürel mirasın inceliklerini keşfedecek.

ÇOCUKLAR İÇİN KEŞİF DOLU FESTİVAL

Çocuk oyun alanlarından, sahne sanatlarına, atölyelerden deneyim alanlarına uzanan program, Mersin’li miniklere dolu dolu bir festival yaşatacak.

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda kurulacak “Çocuk Köyü”, çocuklara yönelik zengin ve çok yönlü içeriğiyle dikkat çekecek; şişme oyun parklarından dijital oyun alanlarına, panayır çadırlarından atölye çalışmalarına uzanan geniş etkinlik yelpazesiyle minik katılımcılara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunulacak. Geleneksel yarışmalar ve Karagöz atölyesiyle kültürel değerler çocuklarla buluşturulurken, VR balon turu gibi yenilikçi deneyimlerle programın etkileşimli yönü güçlenecek; çocuklar gün boyunca hem eğlenme hem de yeni şeyler keşfetme imkânı bulacak. Ailelerin de katılımına açık olarak düzenlenecek etkinlik alanı, festival süresince çocukların sosyal, kültürel ve yaratıcı gelişimlerine katkı sağlayacak kapsamlı bir buluşma noktası olacak.

“Çöplük Kralı ve İcatçı” müzikli çocuk oyunu, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek; metin ve müziği Soner Fahlıoğulları’na ait olan eserde, çöplerden kurduğu düzenle yaşayan Çöplük Kralı ile geri dönüşümün gücüne inanan İcatçı’nın karşı karşıya geldiği hikâye sahneye taşınacak. Çöpleri çoğaltmak ile dönüştürmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalan kasaba halkının hikâyesi üzerinden ilerleyen oyunda, çocuklara çevre bilinci kazandırılması ve geri dönüşümün önemi anlatılacak; şarkılar, mizah ve hareketli sahneler eşliğinde ilerleyecek yapım, çocuklara yönelik eğlenceli bir anlatım sunacak. Oyun, Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu’nda sahnelenecek.

Mersin İlçe Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek iki etkinlik, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında çocukları edebiyat ve yaratıcı üretim süreçleriyle buluşturacak; ilk olarak düzenlenecek “Drama Atölyesi”nde çocuklar kitap ve kütüphane temaları üzerinden sahneleme, doğaçlama ve grup çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirecek, iletişim becerilerini güçlendirecek ve kendilerini ifade etme yetilerini artıracak; ardından Neşe Kınalı’nın “Son Ayı” kitabı odağında kurgulanan etkinlikte çocuklar okuma, canlandırma ve yorumlama çalışmalarıyla hikâyeyi keşfederek hayal güçlerini zenginleştirecek; program sonunda ise düzenlenecek imza etkinliğinde yazar tarafından imzalanan kitaplar katılımcılara hediye edilerek deneyimin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi sağlanacak.

Mersinli çocuklar, eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren özel bir etkinlikte buluşacak; Betül Koçak’ın kaleme aldığı “Ornitorenk ve Arkadaşları” kitabı etrafında kurgulanacak etkinlik, Mersin İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve okul öncesi ile ilkokul çağındaki çocuklara yönelik interaktif aktivitelerle hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak; etkinlikte minikler kitap üzerinden hazırlanan uygulamalarla hayal güçlerini geliştirecek.

Festival kapsamında Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilecek çocuk atölyeleri, minik katılımcıları geleneksel el sanatlarıyla buluşturacak; çinicilik, çömlekçilik, bağlama yapımı, bez dokuma, keçe ve cam sanatı atölyelerinde çocuklar hem üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı bulacak hem de kültürel mirasın farklı yönlerini yakından tanıyacak.