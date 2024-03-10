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        Haberler Gündem İnanç Mersin sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Mersin iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

        Mersin sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Ramazan İmsakiyesi Mersin iftar, sahur ve imsak saatleri

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlarken Mersin sahur ve iftar saati vakitleri araştırılıyor. Ramazan öncesi Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile il il sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri belli oldu. Bu kapsamda Mersin sahur vakti ve iftar saatleri il sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Diyanet imsakiye takvimi ile Mersin iftar ve sahur (imsak) saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:21
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        Mersin sahur ve iftar saati 2024 Ramazan İmsakiyesinde yer alıyor. Ramazan ayı sebebiyle oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler Mersin sahur ve iftar vakti 2024 aramalarına yöneldi. Hicri takvime göre her yıl 10 gün erkene çeken Ramazan ayının en büyük önemi, Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin bu zamanda gelmeye başlaması olarak bilinir. Peki Mersin sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Mersin iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

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        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        MERSİN SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

        Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Akşam
        1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:32 18:52
        2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:31 18:53
        3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:29 18:54
        4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:28 18:55
        5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:26 18:56
        6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:25 18:56
        7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:23 18:57

        2024 MERSİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

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        ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

        Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

        Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

        Oruç kötülüklerden korur.

        Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

        Oruç sağlığı korur.

        Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

        Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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