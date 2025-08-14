Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Mersin Silifke orman yangını 2. gününde son durum nedir, yangın kontrol altına alındı mı, çalışmalar sürüyor mu?

        Mersin Silifke orman yangınında son durum nedir, yangın kontrol altına alındı mı?

        Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos Çarşamba günü ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgâr etkili oluyor. Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergâhından sağlanıyor. Peki, Mersin orman yangınında son durum nedir? İşte, çalışmaların sürdüğü Mersin Silifke'de son durum...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:43
        1

        13 Ağustos Çarşamba günü Mersin Silifke'de Çamlıca Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor. Peki, Mersin Silifke'deki orman yangınında son durum nedir? İşte, Silifke'de 2. gün ve yaşanan son gelişmeler...

        2

        MERSİN SİLİFKE'DE ORMAN YANGINI!

        Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale edilmiş, Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait 210 personel ve 60 araç saha çalışmalarına katılmıştı.

        3

        Rüzgârın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti. Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatılmıştı.

        4

        MERSİN SİLİFKE'DE ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

        Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca çalışmaları sürdü.

        5

        Söndürme uçağı ve helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

        6

        Helikopterler, su almak için yangın havuzlarının yanı sıra tarımsal üretimde kullanılan havuzlardan da yararlandı.

        7

        İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

        8

        Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

        9

        HAYVANLAR TELEF OLDU

        Boşaltılan mahallelerden Kırtıl ve Balandız'da yangın nedeniyle bazı ev, ahır ve samanlıklar hasar gördü, birçok hayvan telef oldu.

        10

        Balandız Mahallesi sakinlerinden Nazip Türker, AA muhabirine, yangında ev, ahır, samanlık ve tarım arazisinin yandığını söyledi.

        11

        Alevlerin geniş alanda etkili olduğunu belirten Türker, şöyle konuştu:

        "Bu felaketi Allah kimseye vermesin. Burada 100 dönüm fıstık, badem bahçem yandı. Komşularla beraber belki bu civarda 50 bin meyve ağacı yandı. Evim, tavuğum, büyükbaş hayvanlarım, ahırım, samanlığım, yemim yandı. Evde bir çay kaşığından başka bir şey kalmadı. Devletten yardım istiyoruz. Yapacak bir şey yok."

        12
