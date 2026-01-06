Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Mersin Spor - Le Mans Sarthe: 65-92 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor - Le Mans Sarthe: 65-92 (MAÇ SONUCU)

        Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Le Mans'a 92-65 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin ilk maçta farklı mağlup
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Mersin Spor, sahasında Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 92-65 yenildi.

        Seride iki galibiyete ulaşacak takım, son 16 turuna yükselecek.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

        Mersinspor: Cobbs 14, March 12, Cruz 5, White 10, Chassang 6, Olaseni 3, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2

        Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 10, Hudgins 19, Yeguete 2, Dileo 22, Penda 3, Bogues 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Dufeal 12, Thomas 9

        1. Periyot: 17-15

        Devre: 34-39

        3. Periyot: 46-68

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

        Kastamonunun Azdavay ilçesinde 11 yıldır kardan heykeller yapan esnaf, bu yıl "gülen adamlar" heykeli yaptı. Azdavaydaki Şehitler Gaziler Parkında 11 yıldır kardan yaptığı heykellerle tanınan esnaf Tacettin Kömür, bugüne kadar Atatürk, koltukta oturan insanlar, Azdavayın yöresel kıyafetli kadınları, sırtında top mermisi taşıyan Seyit Onbaşı, Nasreddin Hoca gibi çok sayıda heykel yaptı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 