Mert Demir KüçükÇiftlik Park’ta

İmza attığı başarılı şarkılar ve kendine özgü tarzıyla milyonların beğenisini toplamaya devam eden prodüktör, şarkıcı ve şarkı yazarı Mert Demir gün batımı konsepti ile 30 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

Şarkıları dijital platformlarda dinlenme rekoru kıran, konser biletleri hızla tükenen Mert Demir, eserleriyle birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde müzik listelerinin, radyoların ilk sırasında yer alıyor. Tarzı, üslubu, renkli ve stil sahibi sahnesi ile konserlerde dinleyicilerine özel bir deneyim sunan sanatçının konser biletleri Biletinial’da satışa çıktı.