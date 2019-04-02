Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi!

Giriş: 02.04.2019 - 09:34 | Güncelleme:  

Oyuncu Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın yeni yaşınını sürpriz bir partiyle kutladı. İdil Fırat, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

  • 1Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    Oyuncu Mert Fırat ve iş adamı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, yaklaşık 6 ay önce Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girmişti.

  • 2Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    Oyuncu Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın yeni yaşınını Galata'da sürpriz bir partiyle kutladı. İdil Fırat'ın doğum günü partisine yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. İdil Fırat, doğum günü sürprizinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 3Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    "En kötü günümüz böyle olsun" diyen Fırat, "31. yaşıma girerken hala 3 yaşındaki kız çocuk heyecanıma ortak olan sevgilim, ailem ve can dostlarım... Sizi çok seviyorum! En kötü günümüz böyle olsun. Doğum günümü kutlayan tanıdığım/tanımadığım melek kalpli herkese de güzel dilekleri için bir kez daha gönülden teşekkür ederim! Bir sonra ki kutlu doğum şenliklerinde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

  • 4Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 5Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 6Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 7Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 8Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 10Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 17Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 18Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 20Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 21Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 22Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 23Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 24Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 25Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 26Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 27Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 28Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 29Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 30Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 31Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 32Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 33Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 34Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    34|46
  • 35Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    35|46
  • 36Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    36|46
  • 37Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    37|46
  • 38Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    38|46
  • 39Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 40Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 41Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    41|46
  • 42Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    42|46
  • 43Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
    43|46
  • 44Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 45Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 46Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
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