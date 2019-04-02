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"En kötü günümüz böyle olsun" diyen Fırat, "31. yaşıma girerken hala 3 yaşındaki kız çocuk heyecanıma ortak olan sevgilim, ailem ve can dostlarım... Sizi çok seviyorum! En kötü günümüz böyle olsun. Doğum günümü kutlayan tanıdığım/tanımadığım melek kalpli herkese de güzel dilekleri için bir kez daha gönülden teşekkür ederim! Bir sonra ki kutlu doğum şenliklerinde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.