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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Beşiktaş'ta oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır - Futbol Haberleri

        Mert Günok: Beşiktaş'ta oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır

        Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran Mert, "Sonunda kupa almak tabii ki önemli ama sadece Türkiye Kupası takımı değiliz biz. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Bu kulüpte oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:30
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        "Beşiktaş'ta oynamanın bedeli..."
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, galibiyeti değerlendirdi.

        "TÜRKİYE KUPASI TAKIMI DEĞİLİZ BİZ"

        Milli file bekçisi, "Beşiktaş Kulübü'nün katıldığı her turnuvada amacı kupa kazanmak. Ligde iyi başlamadık, iyi gidemedik ama hangi kupaya katılırsak katılalım bizim amacımız kupaya ulaşmaktır. Geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonuyuz. Bu sene de galibiyetle başladık. Sonunda kupa almak tabii ki önemli ama sadece Türkiye Kupası takımı değiliz biz. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyetle birlikte ligde de bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

        "BEŞİKTAŞ'TA OYNAMANIN BEDELİ HER MAÇ İYİ OYNAMAKTIR"

        Mert Günok, kendi performansıyla ilgili, "Kendimi övmeyi veya birileri tarafından övülmeyi çok sevmiyorum. Ama tabii ki bu işin tek anahtar kelimesi çalışmak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çalışarak daha iyi olmaya çalışacağım. Değerli, önemli bir kulüpte oynuyorum. Bu kulüpte oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

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