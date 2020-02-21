Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Kırmızı-beyazlılar galibiyete Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle uzanırken yıldız futbolcunun gol sevinci olay oldu!

Penaltıdan attığı golün ardından Alanyaspor yedek kulübesine doğru koşan ve saha kenarında sevinen Mert Hakan Yandaş'a Erol Bulut ve Alanyaspor cephesinden tepki geldi! Mert Hakan Yandaş daha sonra Erol Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuştu. Erol Bulut ise, Mert Hakan'a hararetli bir şekilde cevap verdi.