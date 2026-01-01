Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan yeni mektup! - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş'tan yeni mektup!

        Bahis soruşturması sonrası tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden yazdığı bir mektupla yeni yıl mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 19:53 Güncelleme: 01.01.2026 - 19:53
        Mert Hakan Yandaş'tan yeni mektup!
        Bahis soruşturması sonrası tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden yazdığı bir mektupla Fenerbahçe camiasına yeni yıl mesajı gönderdi.

        Yandaş'ın mektubu şu şekilde:

        "Sevgili FENERBAHÇE AİLEM VE FUTBOL AİLESİ'NE

        Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasamda, sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

        Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız…

        FENERBAHÇE formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Bazen iyi bazen de kötü olduğum süreçler oldu. Ama ne kendim ne de siz büyük FENERBAHÇE camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da…

        Siz büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.

        HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ HERKESİN DE BİLDİĞİ ÜZERE FENERBAHÇE CAMİASI, KÖTÜ GÜN DOSTUDUR; ÇÜNKÜ BU CAMİANIN GERÇEK SAHİBİ HER ZAMAN TARAFTARIDIR.

        Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus'um, Apo'm, Orkun'um ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim. Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik.

        Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin.

        BURADAKİ KARDEŞLERİM BANA, BİZLER DE SİZE EMANETİZ.

        Sevgi ve Saygılarımla

        MERT HAKAN YANDAŞ"

