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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mert isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

MERT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mert ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mert adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mert isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MERT İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mert ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yiğit, cesur (kimse), bahadır, kahraman, şecî. Güvenilir, sözünün eri, mürüvvetli, hamiyetli (kimse). Adam, insan.

MERT ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mert ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mert adını koymak caizdir.

MERT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mert ismini kullanan 129.903 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mert ismini kullanan 30.043 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mert ismini kullanan 10.215 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mert ismini kullanan 10.981 kişi bulunmaktadır.

MERT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mert ismindekiler işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız, detaylarda kaybolan.

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