Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'tan ilk paylaşım
Mert yazıcıoğlu, yeni sevgilisi Zeynep Artukaç ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıdı
Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:30 Güncelleme:
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Mert Yazıcıoğlu, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşıyor.
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Zaman zaman birlikte katıldıkları etkinliklerde objektiflere poz veren ikili, ilişkilerini artık sosyal medyada da gözler önüne sermeye başladı.
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Sevgilisiyle Bodrum'a giden Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Artukmaç ile otomobilde yaptıkları özçekimi, takipçileriyle paylaştı.