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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'tan ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'tan ilk paylaşım

        Mert yazıcıoğlu, yeni sevgilisi Zeynep Artukaç ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        Mert Yazıcıoğlu, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşıyor.

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        Zaman zaman birlikte katıldıkları etkinliklerde objektiflere poz veren ikili, ilişkilerini artık sosyal medyada da gözler önüne sermeye başladı.

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        Sevgilisiyle Bodrum'a giden Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Artukmaç ile otomobilde yaptıkları özçekimi, takipçileriyle paylaştı.

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        "ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

        Oyuncu, daha önce Artukmaç ile birlikteliği hakkında yaptığı açıklamada "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor. Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Zeynep Artukmaç
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