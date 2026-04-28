Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile yan yana gelmedi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Amerikalı yazar Max Wolf Friedlich'in imzasını taşıyan, Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in uyarlayıp-yönettiği, başrollerini Leyla Tanlar ve Sarp Akkaya'nın paylaştığı 'Job', ilk temsiliyle Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluştu. Oyunu izlemeye gelenler arasında; Mert Yazıcıoğlu, Burak Dakak, Barış Falay, Esra Ronabar ve Esra Akkaya gibi ünlü isimler vardı.

Barış Falay-Esra Ronabar çifti ve oğulları Mavi Rüzgar Falay

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Sevgilisi Leyla Tanlar'ı yalnız bırakmayan oyuncu Burak Dakak, "Çok heyecanlıyım, heyecandan da bir şey söyleyemiyorum şu an. Sabırsızlıkla izlemek istiyorum" dedi. Daha önce verdiği bir röportajda, "Yüzükler, gelinlik ve düğün ihtiyaçlarımızın hepsi hazır ama evlenecek zaman bulamıyoruz" cümleleri hakkında konuşan Dakak, "Orada söylemişim her şeyi işte. Söylediğim gibi her şey" ifadelerini kullandıktan sonra tiyatro salonuna girdi.

Burak Dakak

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu da oyunu izlemeye yeni sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte geldi.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç

Hayranları ile fotoğraf çektiren Yazıcıoğlu, basın mensuplarına görüntü vermemek için sevgilisiyle yan yana gelmedi.

Yazıcıoğlu, sevgilisinin yanından ayrılıp, içeri tek başına girdi. Oyuncunun ardından Artukmaç da basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince hızlı adımlarla tiyatro salonuna girdi.

Öte yandan geçtiğimiz ay ikilinin aşklarının belgelenmesinin ardından, Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sevgilisi Zeynep Artukmaç ile eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun geçmişte birlikte yer aldıkları bir video ortaya çıkmıştı.