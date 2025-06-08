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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens'ten Osimhen açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Mertens'ten Osimhen açıklaması

        Galatasaray ile yolları ayrılan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:19
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        Mertens'ten Osimhen açıklaması!
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        Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'le ilgili konuştu.

        OSİMHEN AÇIKLAMASI

        Mertens, Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya "Şansımıza Galatasaray'a geldi çünkü bize şampiyonluğu kazandırmıştı. Onun adına en doğru kararı vermesini umuyorum çünkü onu gerçekten seviyorum, altın gibi çocuk. Belki Napoli'de işler istediğimiz gibi gitmedi ama o gerçekten büyük oyuncu." cevabını verdi.

        OSIMHEN'DE SON DURUM

        Galatasaray'ın bonservisini almak için rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen'de düğüm artık çözülüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

        SENELİK 40+5 MİLYON EURO

        Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 40+5 milyon euro maaşa gerçekleştiğini öne sürdü. Al Hilal'in Napoli'ye de bu transfer için 70+5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

        OSIMHEN, UÇUŞUNU İPTAL ETMİŞTİ

        Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti.

        VICTOR OSIMHEN İSTANBUL'DAN AYRILDI

        Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.

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